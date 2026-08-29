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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three-storey building collapses in Georgetown due to rain and waterlogging; no casualties.

प्रयागराज : केपी कॉलेज के सामने बारिश और जलभराव के कारण तीन मंजिला भवन धराशायी, कोई जनहानि नहीं

Sat, 29 Aug 2026 11:39 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 29 Aug 2026 11:39 AM IST
सार

शहर के जार्जटाउन इलाके में केपी कॉलेज के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थित तीन मंजिला भवन धराशायी हो गया। इसका कारण लगातार बारिश और जलभराव माना जा रहा है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। 

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Three-storey building collapses in Georgetown due to rain and waterlogging; no casualties.
बारिश और जलभराव के कारण जार्जटाउन में तीन मंजिला भवन धराशायी हो गया। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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शहर के जार्जटाउन इलाके में केपी कॉलेज के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थित तीन मंजिला भवन धराशायी हो गया। इसका कारण लगातार बारिश और जलभराव माना जा रहा है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के चलते अफरातफरी मची हुई है। बड़ी संख्या में  भीड़ मौके पर जुट गई। आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। शहर में लगातार बारिश के कारण काफी दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या काफी समय से बनी हुई है। इसी परिसर में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। 

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