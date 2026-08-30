प्रयागराज :  मौत से जंग जीत लाए वायु सेना के जांबाज, चेतक हेलिकॉप्टर से दो बुजुर्गों का रेस्क्यू

जान जोखिम में डालकर बचाई जान



मौके पर पहुंचकर हेलिकॉप्टर के चालक दल ने जिस असाधारण कौशल का परिचय दिया। उफनती हुई जलराशि के ऊपर हेलिकॉप्टर को पूरी तरह स्थिर यानी हॉवरिंग पोजीशन में रखते हुए वायु योद्धाओं ने जान जोखिम में डाली। इसके बाद अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सटीक विंचिंग अभियान संचालित किया गया। हेलिकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे दल ने जलप्रवाह के बीच फंसे दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों को एक-एक कर सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और उन्हें सकुशल तट तक पहुंचाया।

इस अदम्य साहस और मानवीय संवेदना की मिसाल बने इस ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की। हर कोई वायु सेना के इन जांबाजों की बहादुरी के कसीदे पढ़ रहा था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता एवं विंग कमांडर देवार्थों धर ने इस सफल रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए बताया कि भारतीय वायु सेना की त्वरित प्रतिक्रिया, उत्कृष्ट फ्लाइंग स्किल और प्रशासनिक समन्वय ने समय रहते दोनों नागरिकों की सुरक्षित निकासी को पूरी तरह सुनिश्चित किया।