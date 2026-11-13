माघ मेले की तैयारी शुरू, बनाया जा रहा है पांटून पुल

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प्रयागराज माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पांटून पुल बनाने का कार्य शुरू हो गया है। मजदूर दिन रात काम करके पांटून पुल तैयार कर रहे हैं। झूंसी की तरफ पांच पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। जमीन को समतल करने और घाटों को तैयार करने का काम भी तेजी से हो रहा है।

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