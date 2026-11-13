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प्रयागराज : धूमनगंज में पुलिस कमिश्नर की तड़के छापेमारी, स्मैक बेचने के आरोप में कई लोग पकड़े गए

Fri, 13 Nov 2026 01:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Nov 2026 01:33 PM IST
सार

प्रयागराज में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने खुद मोर्चा संभाला। गोपनीय जांच के बाद ताड़बाग में तड़के छापेमारी की गई। स्मैक बेचने के आरोप में कई महिला-पुरुष पकड़े गए हैं।

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Police Commissioner conducts early-morning raid in Dhoomanganj
arrest - फोटो : ANI

विस्तार
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शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने बड़ी कार्रवाई की है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के ताड़बाग इलाके में गोपनीय जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार सुबह खुद छापेमारी की। इस दौरान स्मैक बेचने के आरोप में कई महिला और पुरुषों को पकड़ा गया है।

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कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में स्मैक बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर नशे के कारोबार से जुड़े माफिया और उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

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