यूपी : प्रयागराज जिलाध्यक्ष समेत युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारी निलंबित, दिल्ली रैली में न पहुंचने पर गिरी गाज

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में शामिल नहीं होने पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की है। इसे प्रदेश में संगठन की अब तक की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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निलंबित पदाधिकारियों में प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सौरभ पांडेय समेत 12 जिलाध्यक्ष शामिल हैं। इनके अलावा प्रयागराज के जितेश कुमार मिश्रा समेत तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, जिले के निशांत रस्तोगी और अनुभव सिंह समेत 33 प्रदेश महासचिव तथा आयुष मौर्य समेत 18 प्रदेश सचिवों पर कार्रवाई की गई है। विज्ञापन इसके अलावा एक संयुक्त सचिव और एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को भी निलंबित किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रैली में अनुपस्थिति को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए यह कार्रवाई की है।

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