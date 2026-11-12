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प्रयागराज : होटल में पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए छह जोड़े

Thu, 12 Nov 2026 05:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Nov 2026 05:08 PM IST
सार

गंगापार इलाके के सराय इनायत में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर छह जोड़ों को पकड़ लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मौजूद हैं। पुलिस ने तत्काल भारी फोर्स के साथ छापेमारी कर दी।

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Police raid hotel; six couples caught in compromising positions
होटल में पुलिस ने छापा मारा, छह जोड़े पकड़े गए। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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प्रयागराज के गंगापार इलाके के सराय इनायत में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर छह जोड़ों को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कई युवक-युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने भारी फोर्स के साथ होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान छह जोड़े मिले, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही होटल के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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