प्रयागराज : होटल में पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए छह जोड़े

प्रयागराज के गंगापार इलाके के सराय इनायत में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर छह जोड़ों को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कई युवक-युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने भारी फोर्स के साथ होटल में दबिश दी। छापेमारी के दौरान छह जोड़े मिले, जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही होटल के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।