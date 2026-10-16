{"_id":"6ad21c482b0524cc350df11b","slug":"video-police-and-administration-are-working-to-persuade-the-wife-and-children-of-satish-srivastava-to-agree-to-his-funeral-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सतीश श्रीवास्तव के शव के अंतिम संस्कार के लिए पत्नी और बच्चों को मनाने में लगा पुलिस - प्रशासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सतीश श्रीवास्तव के शव के अंतिम संस्कार के लिए पत्नी और बच्चों को मनाने में लगा पुलिस - प्रशासन

विनीश कुमार

Updated Fri, 16 Oct 2026 06:14 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 06:14 PM IST







Link Copied



एक करोड़ रुपये का मुआवजा, दोनों बच्चियों की सरकारी नौकरी, आजीवन सुरक्षा और आरोपी का घर गिराने की मांग कर रही सतीश कुमार श्रीवास्तव की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव एसीपी कर्नलगंज विवेक यादव, एसीपी झूंसी अरुण पाराशर और एसडीएम अंकित वर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद मांगे नहीं मानने पर शाम ढलते ही बवाल करने की चेतावनी दे रहे परिजनों के साथ मौजूद अधिवक्ता ... और पढ़ें

विज्ञापन