यूपी : प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में बदले जिला जज, हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना

उन्नाव में कविता मिश्रा को एससी-एसटी अधिनियम के मामलों का विशेष न्यायाधीश, अंकिता शुक्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रेम प्रकाश को विशेष न्यायाधीश और राम राज-द्वितीय को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनाती दी गई है।

मेरठ में रीमा मल्होत्रा को भ्रष्टाचार निरोधक मामलों का विशेष न्यायाधीश, रितिश सचदेवा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजय कुमार-प्रथम को विशेष न्यायाधीश और चंद्रशेखर मिश्रा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। मोहम्मद असलम सिद्दीकी को मेरठ में एससी-एसटी अधिनियम के मामलों का विशेष न्यायाधीश और अमित वीर सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

मेरठ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार-पंचम को श्रावस्ती के भिनगा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं, श्रावस्ती में तैनात अवनीश गौतम को एससी-एसटी अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में जिला जजों के तबादलों के अलावा विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में नियुक्तियां तथा विशेष न्यायाधीशों की तैनाती भी शामिल है