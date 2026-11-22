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महाधिवेशन में जुटे केसरवानी समाज के लोग, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित

विनोद सिंह

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:29 PM IST







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अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महासभा का महाधिवेशन केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया।

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