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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Injustice is being meted out to the residents of Nyay Nagar; people are grappling with a lack of amenities.

न्याय नगर में नागरिकों के साथ हो रहा है अन्याय, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोग

Sun, 11 Oct 2026 05:21 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:21 PM IST
Injustice is being meted out to the residents of Nyay Nagar; people are grappling with a lack of amenities.
न्याय नगर में नागरिकों के साथ हो रहा है अन्याय, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोग।
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