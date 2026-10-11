फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Over 14,000 tickets cancelled in a single day; Railways issued refunds worth ₹1.17 crore.

रेलवे : एक ही दिन में 14 हजार से अधिक टिकट रद्द, रेलवे ने 1.17 करोड़ का दिया रिफंड

Sun, 11 Oct 2026 02:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 02:57 PM IST
सार

नई दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी तो रेलवे को भी बड़ा आर्थिक झटका लगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में नौ अक्तूबर को एक ही दिन में आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण पर यात्रियों को 1.17 करोड़ रुपये का रिफंड लौटाना पड़ा। प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर ही करीब 67 लाख रुपये वापस किए गए। ऑनलाइन बुक टिकटों के रिफंड को जोड़ने पर यह राशि और बढ़ने का अनुमान है।

विज्ञापन
Over 14,000 tickets cancelled in a single day; Railways issued refunds worth ₹1.17 crore.
रेलवे। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शुक्रवार को हुए निरस्तीकरण के चलते जहां एक ओर आम यात्रियों को परेशानी हुई तो वहीं रेलवे को भी इससे आर्थिक चोट पहुंची। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के रिजर्वेशन काउंटरों की बात करें एक ही दिन में रेलवे प्रशासन ने 1.17 करोड़ रुपये आरक्षित टिकट के रिफंड के रूप में चुकाए।

विज्ञापन


दरअसल शुक्रवार को प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर, प्रयागराज एक्सप्रेस, शकूरबस्ती स्पेशल, हमसफर क्लोन, कानपुर शताब्दी, श्रमशक्ति आदि महत्वपूर्ण ट्रेनें निरस्त कर दी गई थीं। प्रयागराज मंडल के विभिन्न रिजर्वेशन काउंटरों से 14656 यात्रियों के आरक्षित टिकट नौ अक्तूबर को निरस्त हुए।
विज्ञापन


इन काउंटरों से एक ही दिन में 1,17,71,418 रुपये की राशि यात्रियों को रिफंड के रूप में लौटाई गई। नौ अक्तूबर को प्रयागराज मंडल में कुल 71,843 यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग कराई थी। मंडल के प्रमुख स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन पर कुल 21,894 टिकट बुक हुए थे, जिनमें से 4,239 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए। इसके एवज में प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को 35,39,296 रुपये का रिफंड दिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी तरह, कानपुर सेंट्रल पर भी यात्रियों की बड़ी संख्या में टिकट रद्दीकरण देखने को मिला। कानपुर सेंट्रल पर कुल 18,168 यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, जिनमें से 3,904 यात्रियों ने यात्रा रद्द कर दी। यहां यात्रियों को 31,56,822 रुपये का रिफंड जारी किया।

Trending Videos

80 फीसदी से ज्यादा ऑनलाइन बुक किए जाते हैं आरक्षित टिकट

मौजूदा समय 80 फीसदी से ज्यादा आरक्षित टिकट आईआरसीटीसी और कुछ अन्य निजी एप के माध्यम से बुक होते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टिकट ऑनलाइन बुक कराए गए शुक्रवार नौ अक्तूबर को उसके निरस्तीकरण के रूप में तकरीबन पांच करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया।

शुक्रवार को प्रयागराज मंडल की जो ट्रेनें निरस्त हुई उसका नियमानुसार रिफंड यात्रियों को विभिन्न स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटर से दिया गया। ऑनलाइन टिकट के रिफंड का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। -अमित कुमार सिंह, पीआरओ, प्रयागराज मंडल

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed