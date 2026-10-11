रेलवे : एक ही दिन में 14 हजार से अधिक टिकट रद्द, रेलवे ने 1.17 करोड़ का दिया रिफंड

नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शुक्रवार को हुए निरस्तीकरण के चलते जहां एक ओर आम यात्रियों को परेशानी हुई तो वहीं रेलवे को भी इससे आर्थिक चोट पहुंची। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के रिजर्वेशन काउंटरों की बात करें एक ही दिन में रेलवे प्रशासन ने 1.17 करोड़ रुपये आरक्षित टिकट के रिफंड के रूप में चुकाए।

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दरअसल शुक्रवार को प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर, प्रयागराज एक्सप्रेस, शकूरबस्ती स्पेशल, हमसफर क्लोन, कानपुर शताब्दी, श्रमशक्ति आदि महत्वपूर्ण ट्रेनें निरस्त कर दी गई थीं। प्रयागराज मंडल के विभिन्न रिजर्वेशन काउंटरों से 14656 यात्रियों के आरक्षित टिकट नौ अक्तूबर को निरस्त हुए।इन काउंटरों से एक ही दिन में 1,17,71,418 रुपये की राशि यात्रियों को रिफंड के रूप में लौटाई गई। नौ अक्तूबर को प्रयागराज मंडल में कुल 71,843 यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग कराई थी। मंडल के प्रमुख स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन पर कुल 21,894 टिकट बुक हुए थे, जिनमें से 4,239 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए। इसके एवज में प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को 35,39,296 रुपये का रिफंड दिया गया।इसी तरह, कानपुर सेंट्रल पर भी यात्रियों की बड़ी संख्या में टिकट रद्दीकरण देखने को मिला। कानपुर सेंट्रल पर कुल 18,168 यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, जिनमें से 3,904 यात्रियों ने यात्रा रद्द कर दी। यहां यात्रियों को 31,56,822 रुपये का रिफंड जारी किया।