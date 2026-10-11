नवरात्र : शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, अलोप शंकरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

रक्षासूत्र बांधकर मनोकामना मांगते हैं भक्त

मां अलोप शंकरी के दरबार में मनोकामना पूर्ति की आस्था भी गहराई से जुड़ी है। श्रद्धालु मंदिर में रक्षासूत्र बांधकर मां से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। यहां मुंडन संस्कार सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं। सोमवार, शुक्रवार और नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है।

जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, भक्ति में डूबी संगम नगरी

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अलोप शंकरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने संगम नगरी की गहरी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की झलक पेश की। मां के दर्शन की अभिलाषा लेकर पहुंचे भक्तों के बीच उत्साह और श्रद्धा का संगम दिखाई दिया। देवी के जयकारों और पूजा-अर्चना के बीच नवरात्रि के नौ दिनों तक चलने वाली शक्ति साधना का शुभारंभ भक्तिमय वातावरण में हुआ।