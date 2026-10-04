गंगानगर की क्षतिग्रस्त गलियों में लगा है कूड़े का अंबार, घरों में घुस रहा नाले का पानी

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अमर उजाला के वार्ड संवाद में लोगों ने गिनाई समस्याएंप्रयागराज। वार्ड 42 गंगानगर में की अधिकांश गलियां क्षतिग्रस्त हैं, जिनपर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां पर पेयजल की समस्या है। सीवर नहीं है, लेकिन लोगों से सीवर कर व जलकर वसूला जा रहा है। रविवार को बेली कॉलोनी स्थित प्रगति इंटर कॉलेज में अमर उजाला वार्ड संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जन समस्याओं का पिटारा खोल दिया।

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