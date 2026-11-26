{"_id":"6b07e512abfb7607250d455c","slug":"video-electricity-infrastructure-at-the-magh-mela-will-be-expanded-by-10-percent-with-27500-led-street-lights-to-be-installed-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"माघ मेले में 10 फीसदी बढ़ेगी बिजली व्यवस्था, लगेंगी 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

माघ मेला के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी संदीप कुमार ने बृहस्पतिवार को भूमि पूजन किया। मेला क्षेत्र में 29 सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति के लिए 23,120 नए पोल लगाए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। डीजी सेट की संख्या 28 से बढ़ाकर 32 की जाएगी। शिविरों में बिजली कनेक्शन की संख्या 66,220 से करीब 10 हजार बढ़ाई जाएगी। सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें 500 से बढ़ाकर 600 की जाएंगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल बहाली के लिए फीडरों पर आरएमयू लगाए जाएंगे। शॉर्ट सर्किट और आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए एमसीबी लगाने की व्यवस्था होगी। बिजली संबंधी जानकारी और शिकायतों के लिए क्यूआर कोड की सुविधा मिलेगी।

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