डॉ. संजय निषाद बोले- निषाद समाज मांगकर नहीं मारकर लेगा अपना अधिकार

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तेलियरगंज में आयोजित निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज मांगने में विश्वास नहीं रखता है। यह समाज जैसे मछली मारकर खाता है उसी तरह अपना अधिकार भी लेकर रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मई 2013 में वह पहली बार निषादराज की धरती पर आए थे। तब से लेकर आज तक वह यहां पर कई बार आ चुके हैं और समाज के लोगों को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं।

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