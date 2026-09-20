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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Dr. Sanjay Nishad stated that the Nishad community will secure its rights not by asking, but by fighting for them.

डॉ. संजय निषाद बोले- निषाद समाज मांगकर नहीं मारकर लेगा अपना अधिकार

Sun, 20 Sep 2026 05:09 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:09 PM IST
Dr. Sanjay Nishad stated that the Nishad community will secure its rights not by asking, but by fighting for them.
तेलियरगंज में आयोजित निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज मांगने में विश्वास नहीं रखता है। यह समाज जैसे मछली मारकर खाता है उसी तरह अपना अधिकार भी लेकर रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मई 2013 में वह पहली बार निषादराज की धरती पर आए थे। तब से लेकर आज तक वह यहां पर कई बार आ चुके हैं और समाज के लोगों को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं।
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