{"_id":"6adccd28f88987d1380504cb","slug":"video-crowds-of-examinees-gather-at-prayagraj-junction-for-the-pet-exam-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"PET परीक्षा के चलते प्रयागराज जंक्शन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026 (पीईटी) रविवार से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में तीन दिन 25 व 30 अक्तूबर व एक नवंबर तक दो-दो सत्रों में प्रस्तावित है। इसको लेकर गंतव्य परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर रही। इसके चलते भारी फोर्स तैनात की गई है।

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