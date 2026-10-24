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PET परीक्षा के चलते प्रयागराज जंक्शन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026 (पीईटी) रविवार से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में तीन दिन 25 व 30 अक्तूबर व एक नवंबर तक दो-दो सत्रों में प्रस्तावित है। इसको लेकर गंतव्य परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर रही। इसके चलते भारी फोर्स तैनात की गई है।
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