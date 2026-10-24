कांग्रेस को मिल सकती हैं 100 से अधिक सीटें- आराधना मिश्रा मोना

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने प्रतापगढ़ में कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। उन्होंने संभावना जताई कि पार्टी को 100 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जो लोगों की कल्पना से भी अधिक हो सकती हैं। मोना ने कहा कि सीटों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर सरकार बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।

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