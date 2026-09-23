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तीन दिवसीय हड़ताल के समर्थन में बैंकों में कर्मचारियों काला बैज लगाकर किया विरोध प्रदर्शन

विनोद सिंह

Updated Wed, 23 Sep 2026 03:36 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 03:36 PM IST







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तीन दिवसीय बैंक स्ट्राइक 28, 29 30 सितंबर को होने जा रही है। इसके उपरांत 23 सितंबर को कीडगंज शाखा में सभी कर्मचारियों ने काला बैच पहनकर अपना विरोध जाहिर किया। ... और पढ़ें

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