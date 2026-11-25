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स्वीप कार्यक्रम के तहत किया गया जागरूक, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को दिलाईगई शपथ

विनोद सिंह

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:21 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:21 PM IST







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स्वीप प्रयागराज के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक-प्रयागराज एवं सहायक नोडल स्वीप डॉ. संतोष कुमार राय के निर्देशन में के.पी. गर्ल्स इंटर कॉलेज, प्रयागराज में छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई तथा लोकतंत्र में मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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