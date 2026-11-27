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रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) की ओर से शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें करीब 40 कॉरपोरेट कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले के माध्यम से पूर्व सैनिकों के लिए 1000 से अधिक रिक्तियों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसमें करीब एक हजार पूर्व सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई।

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