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शहर के एक निजी अस्पताल में 15 वर्षीय किशोरी की रीढ़ की हड्डी में मौजूद 33 मिलीमीटर के विशालकाय ट्यूमर की जटिल सर्जरी हुई है। जटिलता ये थी कि ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर में 400 बालों के गुच्छे मिले। जांच के दौरान सिर्फ ट्यूमर की ही पहचान हुई थी। ऑपरेशन करते समय ट्यूमर के भीतर बालों के गुच्छे मिले तो डॉक्टरों के सामने नई चुनौती पेश हुई। अनुमानित चार घंटे की सर्जरी में नौ घंटे लगे। ऑपरेशन करने वाले वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. प्रकाश खेतान ने इस सर्जरी को लिम्का बुक व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सृष्टि को पिछले दो साल से कमर में दर्द की शिकायत थी। शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य दर्द समझकर मालिश और सिकाई कराई। एक्सरे में भी कोई असामान्यता नहीं दिखी। धीरे-धीरे उसे लंबे समय तक बैठने में परेशानी होने लगी। इसके बाद दोनों हाथों में झुनझुनी, रात में बार-बार नींद टूटने और स्कूल जाने में कठिनाई जैसी समस्याएं शुरू हो गईं।

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