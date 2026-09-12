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टैगोर टाउन में आयोजित हरियाली तीज महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा

विनोद सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 06:11 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 06:11 PM IST







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पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की ओर से बंसी भवन टैगोर टाउन आयोजित हरियालिका महोत्सव में मेंहदी लगवाती महिलाएं।

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