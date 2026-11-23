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साधू आश्रम से गोधा रोड नारौली रास्ता बदहाल, स्कूली छात्र और राहगीर परेशान

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 03:49 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 03:49 PM IST







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अलीगढ़ के साधू आश्रम से गोधा रोड स्थित नारौली की रास्ता इस कदर बदहाल है कि वहां से स्कूली बच्चों को निकलने में बहुत परेशानी होती है, साथ ही राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन भी बीच में ही अटक जाते हैं। ... और पढ़ें

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