दंपती तक पहुंचाया बच्चा

मासूम को अगवा करने के बाद ऋषिपाल उसे ट्रक में डालकर अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव ले गया। वहां पहुंचकर उसने बच्चे को दंपती छत्रु और कुसमा को सौंप दिया। पुलिस टीम ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता हुआ दिखा। आरोपी एक ई-रिक्शा में सवार होकर अक्षरधाम मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक टाटा-407 खड़ा था, जिसमें आरोपी ने बच्चे को रखा और नोएडा की ओर निकल गया। पुलिस ने टाटा-407 के नंबर की पड़ताल की। इसके बाद आरोपी चालक ऋषिपाल को दबोच लिया।



अलीगढ़ से बच्चा बरामद

पुलिस ने ऋषिपाल से पूछताछ के बाद वाजिदपुर गांव में छापेमारी की। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर छत्रु और कुसमा को गिरफ्तार कर लिया। दंपती ने मासूम को अगवा करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की। इस तरह छत्रु के वंश चलाने की चिंता ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।