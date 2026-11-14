मंत्री संदीप सिंह की सगाई की दावत खाने आए लोग यह बोले

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यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती व मंत्री संदीप सिंह की मेघना व उनके छोटे भाई सौरभ की अंतरा के साथ सगाई का कार्याक्रम अलीगढ़ के तालानगरी स्थित मैदान पर चल रहा है। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर और आासपास सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध है। दावत खाने आए लोगों ने दावत के बारे में यह प्रतिक्रियाएं दीं...

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