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महंगी चीनी से लोगों को राहत, अलीगढ़ में व्यापारी देंगे लोगों को सस्ती चीनी

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 10:53 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 10:53 AM IST







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त्योहार के मौके पर महंगी चीनी से लोगों को राहत देने के लिए अलीगढ़ शुगर एसोसिएशन ने शहर में दो जगह सस्ती चीनी देने के लिए स्टॉल लगाए हैं । इनका जायज लेने के लिए शहर विधायक मुक्त राजा खुद मौके पर पहुंची। ... और पढ़ें

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