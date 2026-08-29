गभाना में प्रिंसिपल द्वारा छात्र से मारपीट, केस दर्ज

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गभाना में 27 अगस्त को डायल-112 पर लक्ष्मीराज इण्टर कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा एक विद्यार्थी से मारपीट की सूचना मिली। पुलिस ने विद्यार्थी का मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर पर केस दर्ज किया। वैधानिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने बयान दिया।

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