यूपी: बांग्लादेशी घुसपैठियों से मिलने आएगा उच्चायोग का प्रतिनिधिमंडल, वतन वापसी के साथ ही कानूनी मदद पर चर्चा

इसी प्रक्रिया के तहत आने वाला यह प्रतिनिधिमंडल जेल में बंदियों से मिलकर मुख्य रूप से तीन बड़े काम करेगा। पहला जेल में बंद लोगों की असल भारतीय या बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि करना, दूसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे वकीलों के अलावा यदि बंदियों को किसी अतिरिक्त कानूनी मदद की जरूरत है तो उसका प्रबंध करना और तीसरा अदालत द्वारा सजा पूरी किए जाने के बाद उनकी वतन वापसी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना।



बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे को देखते हुए जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए यह मुलाकात जेल अधीक्षक और एलआईयू के अधिकारियों की कड़ी निगरानी और मौजूदगी में कराई जाएगी।





बांग्लादेश के नागरिकों के विषय में जानकारी करने के लिए प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। इसके लिए जेल प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। -पंकज सिंह, अधीक्षक, जिला कारागार