अलीगढ़: कासिमपुर में बिछेगी रेललाइन, 3.5 गुना बढ़ेगा सीमेंट उत्पादन, 900 करोड़ से डालमिया लगाएगा कारखाना

गभाना में 900 करोड़ से डालमिया लगाएगा कारखाना

सीमेंट उद्योग में दूसरा बड़ा निवेश गभाना से जुड़ा है। डालमिया ग्रुप ने फरवरी में सीमेंट कारखाना लगाने के लिए 38 एकड़ जमीन खरीदने का आवेदन किया है। प्रस्तावित कारखाने पर करीब 900 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।



राख बन रही सीमेंट का कच्चा माल

अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कासिमपुर-हरदुआगंज, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट और एटा में तीन बड़े पावर हाउस संचालित हैं। कोयले से बिजली उत्पादन के दौरान निकलने वाली राख का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जा रहा है। कासिमपुर पावर हाउस से रोजाना 62 हजार टन राख निकलने का दावा किया गया है। इसमें से करीब एक हजार टन राख सीमेंट कारखानों में इस्तेमाल हो रही है। गभाना की सीमेंट इकाइयां खुर्जा पावर हाउस से राख ले रही हैं, जो उनके लिए अपेक्षाकृत नजदीक है। कासिमपुर पावर हाउस के मुख्य महाप्रबंधक संजय वर्मा ने बताया कि पावर हाउस से निकलने वाली राख का सीमेंट निर्माण में इस्तेमाल होने से उसका समय से उठान हो रहा है। सीमेंट कारखानों से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल रही है।