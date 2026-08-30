अलीगढ़: पति-पत्नी चढ़े पानी की टंकी पर, चीख-चीखकर लगा रहे न्याय की गुहार, चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा

अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बा जट्टारी में रविवार को उस समय खलबली मच गई, जब पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध पति और पत्नी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए। दोनों टंकी के ऊपर से चीख-चीखकर छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे।

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आरोप है कि छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केवल धारा 151 के तहत कार्रवाई कर इतिश्री कर ली, जिससे पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। दंपती का कहना है कि छेड़छाड़ करने वाले युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज दोनों दंपती पानी की टंकी पर चढ़ गए और ऊपर से ही अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने लगे।घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग दोनों को समझाने-बुझाने और सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को शांत कराने और दोनों को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रही है।