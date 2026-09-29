एशियाई खेलों में अलीगढ़ के गुलवीर सिंह का जलवा, अब तक जीते तीन पदक

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एशियाई खेलों में अलीगढ़ के धावक गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में तीन पदक जोड़कर जिले का नाम रोशन किया। गुलवीर ने 1500 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में रजत पदक, जबकि 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर की इस उपलब्धि से अलीगढ़ के खेल जगत में खुशी की लहर है।

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