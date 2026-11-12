महिला नेतृत्व वक्त की जरूरत, छात्राओं को संभालनी होगी कमान : नशरा

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नशरा ने कहा कि एएमयू छात्रसंघ में एक छात्रा का उपाध्यक्ष पद तक पहुंचना महिला नेतृत्व के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह केवल एक पद हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरी छात्राओं के लिए भी आगे आने और नेतृत्व संभालने का रास्ता खोलना है। उन्होंने कहा कि राजनीति की शुरुआत यूनिवर्सिटी से होती है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी आगे चलकर समाज और देश के नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी है।नशरा ने अपनी चुनावी रणनीति पर कहा कि उनके पीछे कोई राजनीतिक लॉबी या संगठित समूह नहीं था। 15-20 दोस्तों ने मिलकर उनका प्रचार किया। उन्होंने आम विद्यार्थियों के बीच जाकर समर्थन मांगा। छात्र राजनीति का मकसद विद्यार्थियों के विकास, शैक्षणिक समस्याओं और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना होना चाहिए। हॉस्टल से लेकर लाइब्रेरी में किताबें उनकी प्राथमिकता में शुमार है।