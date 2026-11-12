Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Womens leadership is the need of the hour female students must take the helm

महिला नेतृत्व वक्त की जरूरत, छात्राओं को संभालनी होगी कमान : नशरा

Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Womens leadership is the need of the hour female students must take the helm
नशरा नईम।
एएमयू छात्रसंघ की निर्वाचित उपाध्यक्ष नशरा नईम ने महिला नेतृत्व को वक्त की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व में आगे आना बेहद जरूरी है। महिलाओं के पास समस्याओं को देखने और समझने का अपना नजरिया होता है। वह मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता के साथ उठाती हैं। छात्राओं को आगे आकर कमान संभालनी होगी।
विज्ञापन



नशरा ने कहा कि एएमयू छात्रसंघ में एक छात्रा का उपाध्यक्ष पद तक पहुंचना महिला नेतृत्व के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह केवल एक पद हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरी छात्राओं के लिए भी आगे आने और नेतृत्व संभालने का रास्ता खोलना है। उन्होंने कहा कि राजनीति की शुरुआत यूनिवर्सिटी से होती है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी आगे चलकर समाज और देश के नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी है।
विज्ञापन




लॉबी के बिना लड़ा चुनाव
नशरा ने अपनी चुनावी रणनीति पर कहा कि उनके पीछे कोई राजनीतिक लॉबी या संगठित समूह नहीं था। 15-20 दोस्तों ने मिलकर उनका प्रचार किया। उन्होंने आम विद्यार्थियों के बीच जाकर समर्थन मांगा। छात्र राजनीति का मकसद विद्यार्थियों के विकास, शैक्षणिक समस्याओं और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना होना चाहिए। हॉस्टल से लेकर लाइब्रेरी में किताबें उनकी प्राथमिकता में शुमार है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed