Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:16 AM IST
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मुक्केबाजी ट्रायल
स्टेडियम : रामघाट रोड स्थित स्टेडियम में बालिक वर्ग का मुक्केबाजी ट्रायल शाम चार बजे
बैडमिंटन
छर्रा अड्डा पुल : एसवी कॉलेज के खेल मैदान में बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
रैली
एएमयू : एएमयू छात्र संघ की ओर से विक्ट्री रैली का आयोजन एसएस नार्थ से दोपहर दो बजे
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स्टेडियम : रामघाट रोड स्थित स्टेडियम में बालिक वर्ग का मुक्केबाजी ट्रायल शाम चार बजे
बैडमिंटन
छर्रा अड्डा पुल : एसवी कॉलेज के खेल मैदान में बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
रैली
एएमयू : एएमयू छात्र संघ की ओर से विक्ट्री रैली का आयोजन एसएस नार्थ से दोपहर दो बजे