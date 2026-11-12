Aligarh News: शहर में आज

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स्टेडियम : रामघाट रोड स्थित स्टेडियम में बालिक वर्ग का मुक्केबाजी ट्रायल शाम चार बजे

बैडमिंटन

छर्रा अड्डा पुल : एसवी कॉलेज के खेल मैदान में बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे

रैली

एएमयू : एएमयू छात्र संघ की ओर से विक्ट्री रैली का आयोजन एसएस नार्थ से दोपहर दो बजे

मुक्केबाजी ट्रायल