चोरी का माल बरामद करने अलीगढ़ पुलिस अभियुक्त को ले गए घर, मां-बाप ने किया विरोध

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अलीगढ़ के रोरावर थाना पुलिस 2 सितंबर को एक अभियुक्त को चोरी का माल बरामद करने उसके घर ले गई। वहां अभियुक्त के माता-पिता ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया। माता-पिता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार ने यह जानकारी दी।

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