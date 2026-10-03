अलीगढ़: समाधान दिवस में समस्या बताते बताते छलक पड़े आंसू

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3 अक्तूबर को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समाधान दिवस में ऐसे फरियादी आए किसी की जमीन पर कब्जा हो गया। किसी का प्लॉट दूसरे ने कब्जा लिया और तो और सरकारी चक रोड पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है।फरियादियों को अपनी तारीख और पर्ची मिल गई लेकिन समाधान नहीं मिला।

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