फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 के इस हिस्से की गलियां बनीं नालियां

अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 के इस हिस्से की गलियां बनीं नालियां

Sat, 19 Sep 2026 11:21 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:21 PM IST
अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 के इस हिस्से की गलियां बनीं नालियां
यह देहात नहीं, अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 का हिस्सा है। यहां अधिकांश मकान पक्के हैं और कई घरों में ताला-चाबी व हार्डवेयर का काम होता है। यानी शहर के कारोबार से जुड़ा यह इलाका मूलभूत सुविधाओं के मामले में पीछे छूट गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मोहाली में आरएमसी प्वाइंट से नहीं उठ रहा कूड़ा, लोगों की बढ़ी परेशानी

Garbage is not being cleared from the RMC point in Mohali.
Mohali
19 Sep 2026

जन प्रतिनिधियों को गांव में न घुसने की दी चेतावनी, किया प्रदर्शन; VIDEO

Warning issued public representatives against entering village protest held
Azamgarh
19 Sep 2026

सिरमौर: विधायक विनय कुमार ने रेणुकाजी के लिए इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

MLA Vinay Kumar flags off electric buses for Renukaji.
Sirmour
19 Sep 2026

सिरमौर: 23 सितंबर को नाहन में निकलेगी भगवान वामन की भव्य शोभायात्रा

Sirmaur: Grand procession of Lord Vaman to be taken out in Nahan on September 23.
Sirmour
19 Sep 2026

लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में बाइक सवार बदमाशों ने टहलने निकली वृद्धा की कान की बाली लूटी

लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में बाइक सवार बदमाशों ने टहलने निकली वृद्धा की कान की बाली लूटी
Lucknow
19 Sep 2026
विज्ञापन

चंडीगढ़: बच्चों के इलाज में एआई से बढ़ सकती है सटीकता, क्या बोले बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गुप्ता

AI could enhance accuracy in the treatment of children.
Chandigarh
19 Sep 2026

बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव

बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव
Bahraich
19 Sep 2026
विज्ञापन

कोटकपूरा में मोटरसाइकिल सवारों ने भाजपा नेता की पत्नी का पर्स छीना, वारदात सीसीटीवी में कैद

Motorcyclists snatched a BJP leader's wife's purse in Kotkapura.
Chandigarh-Punjab
19 Sep 2026

लखनऊ में विवेकानंदपुरी वार्ड में ठेकेदारों ने नाला खोदकर छोड़ा, आवागमन में समस्या

लखनऊ में विवेकानंदपुरी वार्ड में ठेकेदारों ने नाला खोदकर छोड़ा, आवागमन में समस्या
Lucknow
19 Sep 2026

लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में फैली गंदगी

लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में फैली गंदगी
Lucknow
19 Sep 2026

पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले का आयोजन

Farmers' Fair Organized at Punjab Agricultural University
Ludhiana
19 Sep 2026

कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ के पानी से गलियों में गंदगी, बीमारियों का डेरा

Floodwaters leave behind filth and a breeding ground for disease in Khyora Katri’s lanes
Kanpur
19 Sep 2026

जालंधर में स्कूल से घर जा रहे बच्चे के अपहरण की सूचना, मचा हड़कंप

Report of the kidnapping of a child returning home from school in Jalandhar.
Jalandhar
19 Sep 2026

अलीगढ़ में संगठन पदाधिकारी बोले- सचिन राघव का करणी सेना से कोई संबंध नहीं

अलीगढ़ में संगठन पदाधिकारी बोले- सचिन राघव का करणी सेना से कोई संबंध नहीं
Aligarh
19 Sep 2026

कानपुर: हाईवे पर एक ही जगह पर लगे अलग-अलग गति सीमा बोर्ड, राहगीर हो रहे परेशान

Kanpur: Conflicting speed limit signs on the highway leave commuters confused
Kanpur
19 Sep 2026

जालंधर: गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को समर्पित भव्य नगर कीर्तन निकाला, बस्ती शेख में उमड़ी संगत

Grand Nagar Kirtan organized in Jalandhar
Jalandhar
19 Sep 2026

जालंधर: देर रात थानों में अचानक पहुंचे पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह, लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश

The Police Commissioner conducted a surprise inspection of police stations late at night
Jalandhar
19 Sep 2026

लखनऊ में सफेद बारादरी में सिल्क प्रदर्शनी का उद्घाटन, नम्रता पाठक ने केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई

लखनऊ में सफेद बारादरी में सिल्क प्रदर्शनी का उद्घाटन, नम्रता पाठक ने केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई
Lucknow
19 Sep 2026

लखनऊ में नशा करने से रोकने पर बिजली कारीगर से मारपीट, घर पर पथराव

लखनऊ में नशा करने से रोकने पर बिजली कारीगर से मारपीट, घर पर पथराव
Lucknow
19 Sep 2026

लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में एक रात में तीन जगह चोरी

लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में एक रात में तीन जगह चोरी
Lucknow
19 Sep 2026

मोगा में किसानों ने पंजाब और केंद्र सरकार के पुतले जलाए, मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

Farmers in Moga burned effigies of the Punjab and Central governments.
Chandigarh-Punjab
19 Sep 2026

जालंधर: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शुभम देवगन का आप सरकार पर हमला, बोले- लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चल रही

Youth Congress President Shubham Devgan attacks AAP government.
Jalandhar
19 Sep 2026

जालंधर में महिला से सोने की बालियां झपटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Two accused arrested for snatching gold earrings from a woman in Jalandhar.
Jalandhar
19 Sep 2026

अयोध्या में रामायण प्रसंगों पर नृत्य आराधना

अयोध्या में रामायण प्रसंगों पर नृत्य आराधना
Ayodhya
19 Sep 2026

हमीरपुर: सेवा संकल्प अभियान में गांधी चौक पर लगाया रक्तदान शिविर, भाजपा युवा मोर्चा ने किया आयोजन

Hamirpur: Blood donation camp organized at Gandhi Chowk under the 'Seva Sankalp Abhiyan'; event hosted by the BJP Yuva Morcha.
Hamirpur (Himachal)
19 Sep 2026

वीडियो: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में नवाया शीश

Video: Pratibha Singh, wife of former Chief Minister Virbhadra Singh, pays obeisance at Jwalamukhi Temple.
Kangra
19 Sep 2026

कम समय में तैयार होगी मालवीय मनीला धान की फसल, अयोध्या में कराया गया परीक्षण

कम समय में तैयार होगी मालवीय मनीला धान की फसल, अयोध्या में कराया गया परीक्षण
Ayodhya
19 Sep 2026

अयोध्या में चौक के जाम का दबाव घटाएगा मच्छरहट्टा का पार्किंग कॉम्प्लेक्स

अयोध्या में चौक के जाम का दबाव घटाएगा मच्छरहट्टा का पार्किंग कॉम्प्लेक्स
Ayodhya
19 Sep 2026

तरनतारन में पुलिस मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार

Police encounter in Tarn Taran
Chandigarh-Punjab
19 Sep 2026

सोलन: एसडीएम ने तेजस्विनी फिट गर्ल कार रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

The SDM flagged off the Tejaswini Fit Girl Car Rally.
Solan
19 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed