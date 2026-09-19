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अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 के इस हिस्से की गलियां बनीं नालियां

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 19 Sep 2026 11:21 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 11:21 PM IST







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यह देहात नहीं, अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 64 का हिस्सा है। यहां अधिकांश मकान पक्के हैं और कई घरों में ताला-चाबी व हार्डवेयर का काम होता है। यानी शहर के कारोबार से जुड़ा यह इलाका मूलभूत सुविधाओं के मामले में पीछे छूट गया है। ... और पढ़ें

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