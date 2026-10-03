अलीगढ़ में पॉक्सो अधिनियम और नालसा जागृति योजना पर जागरूकता शिविर

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ ने 1 अक्तूबर,को एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर हुआ। इसमें पॉक्सो अधिनियम और नालसा (जागृति) योजना, 2025 पर जानकारी दी गई। शिविर में सत्यप्रकाश गोयल, सईदा खातून, नीरजा सिन्हा, अजय कुमार, सोनम कुमारी आदि मौजूद रहे। शिविर में टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई ।

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