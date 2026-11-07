अलीगढ़ में ऑटो चालक-व्यक्ति के बीच मारपीट

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अलीगढ़ में 6 नवंबर को रसलगंज चौराहे पर एक ऑटो चालक और अन्य व्यक्ति के बीच मारपीट हुई। घायल का मेडिकल कराया गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर रही है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने बताया कि विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति है।

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