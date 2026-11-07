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अलीगढ़ में ऑडी से कुचलकर हत्या में नया मोड़, पिता-प्रत्यक्षदर्शी बोले यह

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 07 Nov 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 05:03 PM IST







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अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में 20 अक्तूबर की रात हलवाई मनोज सिंह की ऑडी कार की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिता-प्रत्यक्षदर्शी ने कहा यह हत्या नहीं हादसा था। ... और पढ़ें

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