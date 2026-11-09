इगलास: दीपावली पर दो गुटों में हिंसक झड़प, चौथ वसूली को लेकर चले लाठी-पत्थर, 13 गिरफ्तार कर भेजे जेल

अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर संभाली स्थिति

पुलिस टीम ने स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। इसके बाद थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर बल प्रयोग किया गया और हालात पर काबू पाया गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई युवक सिर और संवेदनशील अंगों पर गंभीर चोट लगने से घायल हुए हैं, जबकि 15-20 अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गए। चर्चा यह भी है कि दोनों गांवों के पढ़ने वाले छात्रों के मध्य प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर तकरार हो गई थी, इसके बाद यह मामला बड़ों-बड़ों तक पहुंच गया।



दो पक्षों द्वारा मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। दोनों पक्षों द्वारा की गई घटना के संबंध में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में सम्मिलित दोनों पक्षों के कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कस्बे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गश्त व पिकेट तैनात कर दी गई है।-संजीव कुमार शर्मा, सीओ इगलास

पुलिस ने 13 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पुलिस ने मौके से तेहरा निवासी प्रदीप, राधे, मनीष चौधरी, करन चौधरी, रिंकू कुमार, प्रमोद कुमार, सुमित, जितेन्द्र कुमार, लक्की चौधरी और सतलापुर निवासी कुलदीप, राहुल, योगेश व पिथैर निवासी नितिन को गिरफ्तार किया है।