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अलीगढ़ में मोबाइल टावर से 38 घंटे बाद उतरे राजू सैनी, बोले यह

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 22 Sep 2026 04:03 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 04:03 PM IST







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रोडवेज में नौकरी बहाली की मांग के लिए क्वार्सी चौराहे स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा बर्खास्त रोडवेज संविदा चालक राजू सैनी करीब 38 घंटे बाद सोमवार रात करीब 11 बजे रिश्तेदार पार्षद के समझाने पर नीचे उतर आया। ... और पढ़ें

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