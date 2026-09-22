अलीगढ़: जेल से छूटने पर आतिशबाजी से स्वागत, किंग इज बैक वीडियो वायरल, हिस्ट्रीशीटर और बेटे पर केस दर्ज

जेल से छूटकर घर पहुंचे हिस्ट्रीशीटर शफीक का शनिवार की रात समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। पुख्तागढ़ी मस्जिद के निकट से समर्थक जुलूस के रूप में उसे घर तक लेकर पहुंचे। मामले में शफीक और उसके बेटे बिलाल के नाम मुकदमा दर्ज किया गय है। शफीक गोकशी के कई मामलों में आरोपी है।

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पुलिस के अनुसार करीब एक साल पहले उसे जिला बदर किया गया था और बाद में जेल भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। शफीक के बेटे ने पिता की फोटो और काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कैप्शन में किंग इज बैक लिखा था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। विज्ञापन



सीओ अतरौली अनिवेश कुमार ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है। भानपाड़ा चौकी इंचार्ज विकास चंद्र शर्मा ने शफीक और उसके बेटे बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार करीब एक साल पहले उसे जिला बदर किया गया था और बाद में जेल भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। शफीक के बेटे ने पिता की फोटो और काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कैप्शन में किंग इज बैक लिखा था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।सीओ अतरौली अनिवेश कुमार ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है। भानपाड़ा चौकी इंचार्ज विकास चंद्र शर्मा ने शफीक और उसके बेटे बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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