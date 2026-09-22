अलीगढ़: महिला को सांप ने डसा, मृत घोषित होने पर शव पहुंचा गांव, रात तक बाईगीर करते रहे झाड़-फूंक

अकराबाद के गांव दभा में मंगलवार की सुबह बिटोरा से कंडा निकाल रही 42 वर्षीय संतोषी देवी को सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। डेढ़ घंटे तक इलाज के बाद भी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर खाली न होने की बात कहते हुए रेफर कर दिया। निजी अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और बाईगीरों को बुलाकर देर रात तक झाड़-फूंक कराते रहे।

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