अलीगढ़: डीएम की पहल, छात्रों को मिला फिजिक्स वाला का फ्री सब्सक्रिप्शन, 300 कोर्स से करेंगे तैयारी

अलीगढ़ डीएम अविनाश कुमार की विशेष पहल पर जिले के विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभा को पीछे न रहने देना है। यह अभिनव शुरुआत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत की गई है। इसके अंतर्गत फिजिक्स वाला के उपयोगी ऑनलाइन बैच का निशुल्क सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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मंगलवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिलें विभाग के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और फिजिक्स वाला के प्रतिनिधियों ने डिजिटल मंच एवं ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाओं की जानकारी दी।जिलाधिकारी अविनाश कुमार कुछ समय पहले आगरा रोड स्थित मुकुंदपुर के आंबेडकर छात्रावास पहुंचे थे। वहां करीब 100 विद्यार्थी सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को जाना। उन्होंने महसूस किया कि डिजिटल तकनीक से तैयारी को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ फिजिक्स वाला से समन्वय कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जोड़ने की व्यवस्था की गई।प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विद्यार्थियों के हित में की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से उपलब्ध सुविधाओं का पूरी मेहनत और लगन के साथ लाभ उठाने का आह्वान किया। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अभ्युदय योजना को विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने वाला बताया। ऋषिपाल सिंह ने जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेने की बात कही।जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यार्थियों को 25 लाख रुपये की लागत से लगभग 300 ऑनलाइन कोर्स मुहैया कराए जा रहे हैं। इनकी मदद से यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि साधन हम दे सकते हैं, पर मेहनत विद्यार्थियों को करनी है। यह निशुल्क सब्सक्रिप्शन पढ़ाई में तकनीक के अंतर को दूर करने का प्रयास है। निदेशक फिजिक्स वाला अमृत चौबे ने बताया कि अखिल भारतीय परीक्षा श्रृंखला का एक्सेस विद्यार्थियों के पास होगा। इससे समय-समय पर उनका मूल्यांकन होगा और उन्हें अपनी क्षमता का ज्ञान होगा। मुख्यमंत्री अभ्युद