अलीगढ़ में गांधी और शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि

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गांधी-शास्त्री जयंती पर अलीगढ़ डीएम और एसएसपी ने बन्नादेवी के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों महापुरुषों के सत्य, अहिंसा, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को याद किया गया।

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