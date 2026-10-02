फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Pollution Control Board takes action against Mangalam and JK Cement

अलीगढ़: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंगलम और जेके सीमेंट पर कसा शिकंजा, उड़ रहा था सीमेंट का रॉ-मटेरियल

Fri, 02 Oct 2026 05:50 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 02 Oct 2026 05:50 PM IST
सार

बोर्ड ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल (फ्यूजिटिव इमीशन) को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके।

विज्ञापन
Pollution Control Board takes action against Mangalam and JK Cement
अलीगढ़ का यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर सीमेंट का कच्चा माल (क्लिंकर) खुले में फेंकने और भारी प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों मंगलम और जेके सीमेंट पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। इनको साइट पर प्रदूषण रोकने के इंतजाम सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। पालन न होने पर जुर्माने की चेतावनी दी गई है। 

विज्ञापन


इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसके बाद बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने 18 सितंबर को मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि रेलवे साइडिंग पर क्लिंकर को खुले में भंडारित किया गया था, जो चारों तरफ बिखरा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि घनी आबादी, आवासीय क्षेत्रों और स्कूलों के नजदीक होने के बावजूद यहां साफ-सफाई के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। 
विज्ञापन


मौके पर दो एंटी स्मॉग गन तो थीं, लेकिन धूल दबाने के लिए सबसे जरूरी वाटर टैंकर की व्यवस्था नदारद मिली। आसपास के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे गंभीर असर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मैसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड को कड़ी चेतावनी दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बोर्ड ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल (फ्यूजिटिव इमीशन) को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया कि कंपनियों ने इंतजाम कर रखे थे लेकिन वह सुचारू संचालित नहीं थे। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed