अलीगढ़ में 1 नवंबर को लगेगा मेगा विधिक सेवा शिविर

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जरूरतमंदों को विधिक सहायता और सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक नवंबर को अलीगढ़ में कान्हा वन गेस्ट हाउस, मडराक टोल प्लाजा के निकट, आगरा रोड पर मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव साक्षी गर्ग ने इसकी जानकारी दी।

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