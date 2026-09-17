{"_id":"6aabcddfa1eaf7c85b05d2c2","slug":"video-algaugdhha-ka-thana-saval-lina-ma-safaii-karamacara-sagha-nata-va-anaya-safaii-karamacaraya-na-kaya-hagama-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में सफाई कर्मचारी संघ नेता व अन्य सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बुधवार शाम महापंचायत में शामिल होने आए गो रक्षा दल के सचिन राघव पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ गया है। हमले के बाद पुलिस द्वारा एक युवक को हिरासत में लिए जाने के विरोध में दूसरे पक्ष के लोग थाना सिविल लाइन पर धरने पर बैठ गए हैं। तनाव की सूचना मिलते ही एसपी सिटी आदित्य बंसल समेत भारी पुलिस बल और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जारी है।

... और पढ़ें