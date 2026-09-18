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Aligarh News: खेल और फिटनेस से बेहतर होगा मानसिक स्वास्थ्य

Fri, 18 Sep 2026 04:08 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 04:08 PM IST
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Aligarh Muslim university nss office programme
एएमयू के एनएनएस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद डॉ. अरशद, मोहम्मद मोहसिन खान, इमरान खान

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खेल और फिटनेस से बेहतर होगा मानसिक स्वास्थ्य

एएमयू एनएसएस के जागरूकता कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए किया प्रेरित


अमर उजाला ब्यूरो 

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी  की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से एनएसएस सम्मेलन कक्ष में मानसिक स्वास्थ्य और खेल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने  मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस और खेलों को स्वस्थ व संतुलित जीवन का अहम हिस्सा बताया। 

 


एनएसएस समन्वयक डॉ. मोहम्मद मोहसिन खान ने युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी, स्वास्थ्य जागरूकता और व्यक्तित्व विकास बढ़ाने में एनएसएस की भूमिका बताई।

डॉ. अरशद बारी ने स्वयंसेवकों से खेल और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने और  मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी पूनम लता राज, विशिष्ट अतिथि शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉ. मोहम्मद अरशद बारी विशिष्ट अतिथि रहे।
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बैडमिंटन विजेताओं को मिला सम्मान

पुरुष एकल में अमान अंसारी विजेता और तनवीर आलम उपविजेता रहे। महिला एकल में तहरीम जमाल ने पहला और प्रज्ञा शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया।

पुरुष युगल में अमान अंसारी-फहीम की जोड़ी विजेता और तनवीर आलम-मोहम्मद हसन हाशमी की जोड़ी उपविजेता रही। महिला युगल में आयरा अरूज भट-प्रज्ञा शर्मा विजेता और सुमैया शबीर-मिस्बा तारिक उपविजेता रहीं।
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 संचालन डॉ. फौजिया फरीदी ने किया। इस अवसर पर  डॉ. अब्दुल जब्बार, डॉ. मोहम्मद अरसलान, डॉ. नाहिद अकबरी, मोहम्मद नईम अहमद आदि मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान खान ने आभार जताया।

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