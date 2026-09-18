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एएमयू: दो छात्राओं ने किया कमाल, मरियम और लायबा ने रोलर डर्बी फेडरेशन कप में जीता गोल्ड

Fri, 18 Sep 2026 03:10 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

मरियम और सैयदा लायबा अली ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित डॉ. करणी सिंह रोलर डर्बी फेडरेशन कप-2026 में उत्तर प्रदेश टीम की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता।

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AMU Girls Mariam and Syeda Layba Ali Win Gold Medal in Federation Cup
खुशी मनातीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की छात्रा मरियम और सैयदा लायबा - फोटो : संवाद

विस्तार
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी  के सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की छात्रा मरियम और सैयदा लायबा अली ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए डॉ. करणी सिंह जी रोलर डर्बी फेडरेशन कप-2026 में स्वर्ण पदक हासिल किया। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता में दोनों छात्राओं ने उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व किया।

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प्रतियोगिता में यूपी टीम ने राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक की टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में भी टीम ने राजस्थान को पराजित कर स्वर्ण पदक के साथ फेडरेशन कप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान मरियम और सैयदा लायबा ने टीम के साथ शानदार तालमेल, खेल कौशल  का प्रदर्शन किया।
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दोनों छात्राओं की उपलब्धि पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की प्रधानाचार्या नगमा इरफान ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्या जोया समर, खेल प्रभारी कामरान खान आदि मौजूद रहे।

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